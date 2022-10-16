Минцифры доработало форму отсрочки от мобилизации для IT-специалистов Минцифры доработало форму отсрочки от мобилизации для IT-специалистов на «Госуслугах»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минцифры доработало форму отсрочки от частичной мобилизации для сотрудник IT- и телеком-компаний. Отныне сотрудники данной отрасли в случае смены работы смогут отправить заявление на отсрочку на портал госуслуг повторно. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Мы доработали форму отсрочки от частичной мобилизации. Теперь при смене работодателя можно повторно отправить заявление на отсрочку на «Госуслугах», где необходимо в том числе указать данные о новой компании, — сообщили в ведомстве.

Там также уточнили, что информация будет передана в Минобороны на следующий рабочий день. При этом все остальные требования для получения отсрочки остаются теми же.

Кроме того, новшества были введены для юридических лиц. Теперь, если сотрудник уволился из компании, его исключают из списка на отсрочку.

При поступлении на работу в новую организацию, если она также представляет отрасль IT и связи и имет необходимую аккредитацию, человек вновь оказывается в списках.

В новой услуге заявление может подать руководитель или лицо с доверенностью от руководителя на «Госуслугах», — отметили в Минцифры.

1 октября российское правительство утвердило новое положение о государственной аккредитации отечественных компаний, работающих в области информационных технологий. В постановлении говорится, что в Минцифры до начала ноября должны утвердить перечень видов деятельности в указанной сфере.

Позднее глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что военкоматы в ближайшее время начнут получать списки сотрудников IT-компаний, которым положена отсрочка от частичной мобилизации.

Также сообщалось, что IT-специалисты начали получать уведомления о включении в список на отсрочку от частичной мобилизации через «Госуслуги». Решение об отсрочке принимает комиссия Минобороны, не выдавая справок.