Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров не должен покидать свой пост, поскольку его поддерживает народ. Он также отметил, что в республике присутствует «общий дух». Слова депутата приводит РИА Новости.
Даже если будет серьезная должность, он не должен оставлять республику, кураторствовать. В других республиках Кавказа доля неопределенности выше. Рамзан Ахматович... народ поддерживает его, он настоящий сын чеченского народа, — сказал Милонов.
Он также добавил, что в республике присутствует «общий дух» и Кадырову нельзя «просто так уйти».
Не знаю серьезности намерений Рамзана Ахматовича... И думаю, что нельзя будет просто так уйти, если он хочет уйти, — отметил депутат.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что заслужил «бессрочный и длинный отпуск» из-за того, что засиделся на рабочем месте. В своем Telegram-канале он опубликовал видео, на котором признался, что он хочет уйти вовремя, «пока не выгнали». Кадыров занимает пост главы Чеченской Республики уже 15 лет.