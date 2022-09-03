Милонов призвал Кадырова не бросать Чечню Депутат Милонов: Кадыров не должен оставлять Чечню

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Виталий Милонов

Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров не должен покидать свой пост, поскольку его поддерживает народ. Он также отметил, что в республике присутствует «общий дух». Слова депутата приводит РИА Новости.

Даже если будет серьезная должность, он не должен оставлять республику, кураторствовать. В других республиках Кавказа доля неопределенности выше. Рамзан Ахматович... народ поддерживает его, он настоящий сын чеченского народа, — сказал Милонов.

Он также добавил, что в республике присутствует «общий дух» и Кадырову нельзя «просто так уйти».

Не знаю серьезности намерений Рамзана Ахматовича... И думаю, что нельзя будет просто так уйти, если он хочет уйти, — отметил депутат.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что заслужил «бессрочный и длинный отпуск» из-за того, что засиделся на рабочем месте. В своем Telegram-канале он опубликовал видео, на котором признался, что он хочет уйти вовремя, «пока не выгнали». Кадыров занимает пост главы Чеченской Республики уже 15 лет.