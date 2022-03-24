Милонов предложил приостановить деятельность коллекторских организаций в РФ

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил приостановить деятельность коллекторских организаций в России до нормализации экономической ситуации в стране. Соответствующее обращение он направил на имя председателя правительства Михаила Мишустина. По его мнению, уход с российского рынка западных компаний может повлиять на снижение доходов работавших на них россиян, чем могут воспользоваться коллекторы, пишет RT.

Милонов отметил, что граждане, которые имеют банковские кредиты, могут столкнуться с просрочкой ежемесячных выплат по независящим от них причинам. В такой ситуации могут активизироваться коллекторские организации.

Очевидно, что активизация коллекторов негативно скажется на эмоциональном и социальном самочувствии граждан, попавших в сложную жизненную финансовую ситуацию. В данной ситуации прошу вас оценить инициативу о приостановке деятельности всех коммерческих организаций в нашей стране, занимающихся «выбиванием» банковских долгов, вплоть до нормализации экономической ситуации в России, — говорится в обращении.

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) ранее перестала перечислять платежи в пользу ряда коллекторов с иностранными корнями. По мнению взыскателей, приставы жёстко истолковали указы президента о контрсанкциях. При этом часть взыскателей готова перерегистрироваться в России, чтобы не оказаться отрезанной от получения значительной части операционных доходов.