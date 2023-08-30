Милонов назвал условие для посещения могилы Пригожина Милонов заявил, что не планирует посещать могилу Пригожина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил NEWS.ru, что у него нет планов посетить могилу бизнесмена Евгения Пригожина. Он отметил, что в теории мог посетить Пороховское кладбище в Санкт-Петербурге, если бы не июньские события в России.

У меня нет планов посетить могилу Пригожина. Если бы эти события были до июня, то я бы, наверное, был вместе с теми, кто попытался, так сказать, найти место и поучаствовать в похоронах. Но эти события лично для меня являются совершенно неприемлемыми. Сейчас человека нет, обсуждать это тоже смысла нет. Для меня это исключенный вариант. Бог ему судья. В моих планах такого точно нет, — сказал Милонов.

Бизнесджет Пригожина Embraer Legacy потерпел крушение в Тверской области 23 августа. Как выяснилось позднее, среди пассажиров был и предприниматель, и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Всего на борту находились десять человек, все они погибли. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта УК РФ.

Похороны Пригожина прошли 29 августа на Пороховском кладбище. Прощание проводилось в закрытом формате согласно пожеланиям родственников. Президент России Владимир Путин на похоронах не присутствовал. С утра 30 августа к могиле бизнесмена начали пускать посетителей.