Милонов назвал смерть Дугиной тяжелой утратой для российской философии Милонов считает, что смерть Дугиной повысит интерес к русской философской мысли

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Смерть журналистки и философа Дарьи Дугиной стала утратой для будущего русской философии, рассказал депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью «ПолитРоссии». По его мнению, девушка могла внести в науку большой вклад. Однако, считает парламентарий, после ее смерти внимание к «правильной русской философской мысли» только вырастет.

Ее смерть вызовет пассионарный всплеск среди россиян, больше людей будет увлекаться правильной русской философской мыслью, это точно. Многие люди, не обращавшие внимания на русскую философию современности, именно этим сейчас и занялись, — заявил Милонов.

Как подчеркнул депутат, организаторы убийства журналистки хотели посеять панику среди россиян. Он убежден, что Дугина была «человеком с огромными перспективами». Ударив по ней, они решили ударить по будущему, чтобы не появился еще один такой видный деятель русской философской мысли, добавил Милонов.

20 августа Дарья Дугина была взорвана в машине ее отца — философа Александра Дугина. Прощание с ней прошло 23 августа в телецентре «Останкино». Еще до начала церемонии президент России Владимир Путин посмертно наградил девушку орденом Мужества.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа в Одинцовском городском округе. Она ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser, когда на полном ходу сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась. Днем 22 августа ФСБ заявила о раскрытии убийства девушки. Виновниками названы украинские спецслужбы, а подозреваемой в исполнении убийства — гражданка Украины Наталья Вовк 1979 года рождения. Сотрудники Главного следственного управления СК России утверждают, что Вовк специально арендовала квартиру в доме Дугиной, чтобы следить за ней. Также сообщалось, что к убийству журналистки могут быть причастны и иные лица.