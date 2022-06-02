«Миллионы шляются ненужные»: Милонов о стремлении молодёжи в мегаполисы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Москва и Санкт-Петербург привлекают молодёжь комфортной средой, но места в столице для всех не хватит, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Остальным городам следует развиваться и привлекать молодых россиян, мегаполисы не должны быть единственным перспективным местом для карьеры, считает он.

Это очень тревожный сигнал другим городам к тому, что нужно подтягиваться, чтобы они стали более привлекательными и доступными для молодежи. Почему они не работают над тем, чтобы создавать положительный образ? Я искренне считаю, что отличное место для молодежи — это Калининград. Но надо продвигать города, находить фишечки, чтобы молодёжь там была. А в Петербурге и Москве эти миллионы детей шляются никому не нужные, — сказал Милонов.

Он добавил, что города с высоким «уровнем алкоголизации» и плохой архитектурой молодёжь отталкивают. Например, красивый сам по себе Ростов-на-Дону, по мнению Милонова, застроен ужасными современными зданиями, «крокодилами». Такое молодые люди любить не будут.

А вот в Таганроге, Выборге, Пскове, Новгороде и других недооценённых городах они могут прекрасно жить, считает депутат.

Дизайнер Артемий Лебедев ранее назвал Новосибирск городом-недоразумением в выпуске своей программы на YouTube. По его мнению, столица Сибири — Красноярск, а Новосибирск как город до сих пор не состоялся. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что не знает, кто такой Лебедев, и подчеркнул, что не собирается читать этого блогера.