Миллиарды на ветер? Нужны ли РФ президентские выборы, а Путину — соперники

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Военный корреспондент Александр Коц призвал соперников действующего главы российского государства Владимира Путина отказаться от президентской гонки. В своем Telegram-канале он задался вопросом о том, что важнее: миллиард на дроны или раскрутку кандидата в президенты? По мнению военкора, деньги сейчас гораздо эффективнее тратить на СВО, а не на предвыборные кампании. NEWS.ru попросил политолога Александра Кынева высказать свое мнение об этой инициативе.

«Без выборов власть исчезает»

— Хочу напомнить, что выборы — это основа легитимности власти. На то они и выборы, что в них должны участвовать не один, даже не два, а несколько человек. Отказ от выборов невозможен, потому что иначе исчезает юридическая основа у власти принимать решения. Выборы подчеркивают, что власть действует по закону, что она опирается на правовую традицию. А все решения, в том числе и в отношении СВО, возможны только по одной причине: власть имеет возможность прибегать к силе, потому что она получена законным путем. Власть имеет основания апеллировать: это право нам дали люди. А каким образом власть может так утверждать без выборов? Никак.

Есть такая формула в политологии: власть — это легитимизированное насилие. Чем отличается власть уличной банды от власти полицейского? Тем, что полицейский представляет государство. И, соответственно, он прошел через набор процедур, связанных с процессом: люди избрали депутатов, потом наняли чиновников, а те, в свою очередь, наняли силовиков, в том числе полицию. Без выборов власть исчезает, вообще перестает быть властью. Потому что если выборов нет, то в обществе начнется война всех против всех. Легитимность банды на улице в этом случае будет равна легитимности чиновников. Отсутствие выборов легитимизирует насилие.

Выборы дорогими не бывают

— Не существует для власти другой процедуры легитимности, кроме выборов. Нельзя выборы называть дорогими. Что значит дорогие? В сравнении с полетом на Луну? Что в них дорогого? Люди, которые так пишут, приводят цифры, которые якобы потратили кандидаты в президенты в 2018 году. Но они ведь потратили не государственные, а свои деньги.

Утверждать, что нынешнему президенту не надо составлять конкуренцию, — это история про вредные советы. Такие люди словно говорят, что есть возможность сделать его власть наименее авторитетной, лишить аргументов говорить, что за ним люди. Потому что если выборов нет, если конкуренции нет, то тогда все аргументы власти, что она принимает решения, основываясь на мнении большинства, не стоят ничего.

Шансов на проблемы больше, чем на победу

— Еще одно утверждение противников конкурентных выборов: многие кандидаты, мол, пытаются лишь поднять свой статус, чтобы у них была запись «кандидат в президенты». Но это уже фантазии. В условиях реальной конкуренции, наверное, есть люди, которые раскручиваются через выборный процесс.

Но надо помнить, что участие в российских выборах — это очень сложная и, я бы сказал, опасная юридическая процедура. Вспомним Грудинина, принявшего участие в выборах 2018 года. Человек, который намерен идти в президенты, 25 раз подумает, надо ли это. Потому что шансов выиграть у него, скорее всего, нет, а шансы получить проблемы — есть. Поэтому у нас, кстати, проблема другая: очень тяжело мотивировать людей участвовать в столь рискованной истории, как выборы. И это проблема власти. Она думает о том, каким образом вызвать у людей доверие к выборам.

Вся риторика власти построена на апелляции к большинству. Единственным способом доказать эту апелляцию у власти является участие большинства в выборах. Если большинство не участвует, заявления власти повисают в воздухе.

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