Михалков рассказал, как он обратился бы к бойцам в зоне СВО Михалков посоветовал бойцам в зоне СВО избегать зависти и страха правды

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Михалков

Режиссер Никита Михалков заявил, что посоветовал бы военным ВС РФ, которые находятся в зоне проведения спецоперации, избегать зависти и страха правды, передает корреспондент NEWS.ru с круглого стола «Глобальная схватка за ценности и информационная политика: внешние и внутренние аспекты». Таким образом он ответил на вопрос, как бы обратился к российским военным при встрече.

Если я приеду к ребятам, что я могу сказать. Я для себя сформулировал так: избегать зависти, от нее идет все самое страшное в человеке. И страха правды. Если испытывать страх перед правдой, никакого суверенного обучения и даже государства не будет. Это невозможно. Правда там, в Донбассе, потому что на кону стоит жизнь человека. Его смысл жизни. Ради чего он там, — сказал Михалков.

Ранее он заявил, что спецоперацию России послал Бог. Он объяснил, что если бы российские власти не сделали «шаг вперед», то неизвестно, что случилось бы со страной в будущем.

Летом режиссер встретился с военнослужащими, участвующими в специальной военной операции. Он передал личному составу бригады сборники фронтовых стихотворений, написанных его отцом Сергеем Михалковым. На встречу с режиссером также были приглашены бойцы, поступившие на службу по контракту.