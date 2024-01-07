Мигрантам установили срок после получения патента на работу Мигранты будут сообщать МВД о работе в течение двух месяцев после выдачи патента

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Иностранные граждане, которые получат патент на работу в РФ с 7 января 2024 года, обязаны в течение двух месяцев со дня его выдачи представить в территориальный орган МВД России уведомление о трудоустройстве. Сделать это можно лично, через почту или через Госуслуги, говорится во вступившем в силу законе.

В течение двух месяцев со дня выдачи патента иностранный гражданин обязан предоставить <...> уведомление об осуществлении трудовой деятельности, — сказано в документе.

До сегодняшнего дня граждане других государств не были ограничены сроком на трудоустройство с момента выдачи патента. Они могли оплачивать наличие этого документа и законно оставаться в России.

Теперь же МВД ввело для них единую форму уведомления, которую они обязаны заполнить. В пакет документов для ведомства также должна входить копия трудового договора. Если иностранец договорился с работодателем устно, то это тоже необходимо указать, описав, какие именно услуги оказываются. В случае несоблюдения этих правил патент будет аннулирован.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам года заявил, что в России насчитывается около 10 млн трудовых мигрантов. Глава государства подчеркнул, что решать экономические проблемы страны нужно не в ущерб коренному российскому населению. Путин напомнил, уровень безработицы в стране составляет 2,9%, то есть ее почти нет, при этом потребность в рынке труда есть.

Также в начале января стало известно, что в России может быть создано новое ведомство для регулирования ситуации с мигрантами. Член комитета Госдумы по делам национальностей Анатолий Карпов напомнил о результатах недавней миграционной проверки в Санкт-Петербурге. По словам депутата, нет ничего удивительного в том, что российские органы проводят подобную работу. Находиться нелегально в стране незаконно, добавил он.