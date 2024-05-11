МиГ-31К и комплекс «Кинжал»: ВСУ и Patriot спорить с ними бесполезно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МиГ-31К

Когда в 1981 году на вооружение советских ВВС был принят перехватчик МиГ-31, вряд ли кто предполагал, что этому самолету предстоит выступать в роли носителя гиперзвуковой ракеты. То есть выполнять функции бомбардировщика.

Скорость — это главное

Построенный на основе истребителя-перехватчика МиГ-25, его преемник МиГ-31 унаследовал от прародителя главное преимущество перед остальными истребителями — скорость. Этот самолет был и остается одним из самых быстрых в мире, способным разогнаться до 3000 км/ч.

Поэтому когда наши «не братья», самостоятельно не способные построить даже кукурузник Ан-2, издеваются над российским оружием и обзывают его «аналоговнетным», то смеются они зря. Потому что аналогов МиГ-31 в мире действительно нет. И уж тем более нет аналогов у МиГ-31К, являющегося носителем гиперзвуковой ракеты «Кинжал» (отсюда и буква «К»).

Появление этого истребителя, вернее ударного комплекса, показало, как можно недорого и достаточно просто получить гиперзвуковую систему оружия. В которой истребитель МиГ-31, благодаря своей феноменальной скорости, используется как своего рода разгонная платформа, с которой запускается доработанная головная часть ракеты комплекса «Искандер».

Российским конструкторам не пришлось разрабатывать абсолютно новую гиперзвуковую ракету (а сделать это не так уж и просто, достаточно посмотреть на потуги американцев). А вместо этого они без больших финансовых затрат просто совместили уникальные характеристики советского перехватчика МиГ-31 и ракеты комплекса «Искандер». И «на выходе» получился относительно недорогой и, самое главное, работоспособный комплекс гиперзвукового оружия.

Спорить бесполезно

В том, что он работоспособный, весь мир убедился 18 марта 2022 года, когда ракета «Кинжал» поразила склад боеприпасов в Ивано-Франковской области Украины, открыв таким образом гиперзвуковую эру. И когда ВС РФ гиперзвуковой ракетой авиационного комплекса «Кинжал» поразили в Киеве американский ЗРК Patriot.

Можно сколько угодно смеяться над российским оружием и обзывать его всякими нехорошими словами, однако факт остается фактом — именно Россия первой страной в мире применила гиперзвуковое оружие в боевых действиях. Причем связка из перехватчика МиГ-31К и ракеты 9-С-7760 показала себя вполне «рабочим инструментом», способным поражать цели в глубине территории противника не только на большом удалении от точки запуска, но и с точностью.

Фото: МО РФ

Разумеется, многие западные эксперты поспешили приуменьшить значимость МиГ-31К и «Кинжала», что, в общем-то, является их обычной практикой. Гитлеровская пропаганда также любила рассказывать про чудовищно неэффективное и низкокачественное советское оружие, однако наши Т-34 в Берлине доходчиво объяснили, у кого на самом деле было правильное оружие.

Вот и про «Кинжал» западные эксперты говорят, что эта система ничего особенного собой не представляет, а является обычной аэробаллистической ракетой воздушного базирования. Правда, здесь сразу же возникает вопрос — если «Кинжал» называется «обычной» ракетой, то это подразумевает, что и у других стран имеются такие же аэробаллистические ракеты?

Если начать искать ответы на эти вопросы, то практически сразу же выяснится, что в Европе ни одна страна таким оружием не располагает, как нет его и у США. Можно вспомнить аэробаллистические ракеты — американскую AGM-69 или французскую ASMP. Но ни по скорости, ни по дальности они «Кинжалу» не конкуренты, это фактически ракеты из разных эпох. Да и такой высокоскоростной платформы, как МиГ-31К, ни у одной страны в мире нет и вряд ли появится в обозримом будущем.

Вот и получается, что связка МиГ-31К и «Кинжала» является системой оружия, аналогов которой в Европе и США нет. Это хорошо понимают наши китайские товарищи, которые вслед за Россией разработали аэробаллистическую гиперзвуковую ракету YJ-21, которой оснащают свой дозвуковой бомбардировщик Н-6 — лицензионную копию советского Ту-16. По неподтвержденной информации, данная ракета способна развивать скорость более 9000 км/ч и предназначена не только для ударов по наземным целям, но и для борьбы с авианосными группировками. Какой страны — лишний раз говорить не имеет смысла.

Убийца комплексов Patriot

Что касается МиГ-31, то этот самолет оказался уникальным «мастером на все руки». Он не только способен перехватывать дальние воздушные цели и уничтожать спутники на низкой орбите. Он еще проявил себя в качестве истребителя-бомбардировщика, нанося удары по наземным целям. Да не чем-нибудь, а гиперзвуковыми ракетами. Причем последние способны уничтожить и американский зенитно-ракетный комплекс. За что МиГ-31К и получил прозвище «Пэтриот-убийца».

Помимо этого, он способен еще выполнять функции разведчика и самолета дальнего радиолокационного обнаружения. Вот такую незаурядную во всех отношениях, универсальную машину создали в ОКБ «МиГ» в далекие семидесятые годы.

Читайте также:

Как ВС РФ научились бороться с дронами: в чем прелесть РЭБ «Волнорез»

Наследник Ан-24 самолет «Ладога»: когда полетит, зачем нужен

«Конкорд» и Ту-144: почему после них не было «пассажирского сверхзвука»

Новый российский танк Т-100: лучше «Арматы» и Т-90?