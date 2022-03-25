МИД выразил протест послу Молдавии за акцию у посольства России в Кишинёве

МИД России вызвал посла Молдавии Лилиана Дария, чтобы выразить протест в связи с акцией у российской дипмиссии в Кишинёве, передаёт ТАСС. Как сообщили в внешнеполитическом ведомстве России, участники акции демонстрировали оскорбительные лозунги и предпринимали недопустимые действия.

Был заявлен решительный протест в связи с безобразной акцией у посольства России в Кишинёве 24 марта сего года, участники которой демонстрировали оскорбительные лозунги и предпринимали недопустимые действия, — говорится в сообщении.

В МИД напомнили, что согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, государство пребывания обязано предотвращать нарушение спокойствия дипломатического представительства или оскорбление его достоинства. Дипведомство потребовало принять надлежащие меры для недопущения повторения подобных антироссийских акций у посольства.

Ранее сообщалось что неизвестные сорвали российский флаг со здания канцелярии посольства РФ в эстонском городе Тарту. В российской дипмиссии в Таллине эту выходку назвали следствием антироссийской кампании, развязанной на Западе.