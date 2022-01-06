МИД России: протесты в Казахстане инспирированы извне

Россия рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путём подорвать безопасность и целостность государства, заявили в российском МИД. Как отметили в ведомстве, Российская Федерация, подтвердив приверженность союзническим обязательствам в рамках ОДКБ, поддержала принятие неотложных мер и направила в республику Коллективные миротворческие силы ОДКБ.

Рассматриваем последние события в дружественной нам стране как инспирированную извне попытку насильственным путём, с использованием подготовленных и организованных вооруженных формирований, подорвать безопасность и целостность государства, — говорится в сообщении.

Как пояснили в МИД России, в связи с обращением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева было принято решение направить в республику Коллективные миротворческие силы ОДКБ на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

Россия также намерена продолжить консультации с казахстанской стороной и другими союзниками по ОДКБ для анализа и выработки, в случае необходимости, дальнейших эффективных шагов. Речь идёт, в первую очередь, о содействии правоохранительным органам республики по проведению контртеррористической операции, обеспечению безопасности мирных граждан и возвращению под контроль казахстанских властей жизненно важных объектов инфраструктуры, добавили в МИД.

Ранее пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов заявил, что в обращении о помощи, направленном президентом Касым-Жомартом Токаевым, происходящее в стране было названо вторжением бандформирований, подготовленных за рубежом. В итоге действующий председатель Совета ОДКБ, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о вводе в Казахстан коллективных миротворческих сил.

3 января в Казахстане начались акции протеста против резкого повышения цены на газ с 1 января — с 38 до 120 тенге за литр. Протестующие требуют снизить её вдвое. 4 января правительство Казахстана пошло на значительные уступки и снизило цену до 50 тенге. Людям, которые вышли протестовать против повышения цены на газ, пообещали, что их не будут преследовать за участие в несанкционированных демонстрациях.

Митинги распространились с западной, газодобывающей части страны по всей территории. С 4 января протесты продолжились в Актау, Атырау, Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде, Чимкенте, Таразе. Начались столкновения с полицией. Наиболее острые стычки начались в Алма-Ате. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев порекомендовал жителям Мангистауской области, которые вышли на акции протеста, проявить готовность к диалогу.

Протестующие захватили алма-атинскую резиденцию главы Казахстана. В штурме приняли участие несколько тысяч человек. До этого пикетчики подожгли здания администрации и прокуратуры, захватили аэропорт Алма-Аты.