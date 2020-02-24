https://static.news.ru/photo/cfd2f680-5720-11ea-b52f-fa163e074e61_660.jpg Фото: MFA_Ukraine/twitter.com

Министерство иностранных дел Украины вызвало сербского посла Аце Йовановича, чтобы передать обеспокоенность появлением символики Республики Крым на туристической ярмарке в Белграде.

Символика появилась на российском стенде.

Йованович, уточнили в украинском МИДе, признал «досадную ошибку» и подтвердил, что Сербия поддерживает позицию о сохранении территориальной целостности Украины в границах до 2014 года.

По информации РИА Новости, МИД потребовал от Сербии «не повторять подобные факты» в будущем.

Украина не признаёт присоединение Крыма к России, позицию страны разделяет большинство мировых держав. Антироссийские экономические санкции США и Евросоюза обусловлены в том числе вхождением полуострова в состав РФ. Российская сторона с 2014 года считает Крым и город Севастополь неотъемлемыми частями страны.

Как писал NEWS.ru, в феврале 2020 года украинский президент Владимир Зеленский пожелал организовать в Крыму местные выборы.