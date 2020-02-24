Министерство иностранных дел Украины вызвало сербского посла Аце Йовановича, чтобы передать обеспокоенность появлением символики Республики Крым на туристической ярмарке в Белграде.
Символика появилась на российском стенде.
Йованович, уточнили в украинском МИДе, признал «досадную ошибку» и подтвердил, что Сербия поддерживает позицию о сохранении территориальной целостности Украины в границах до 2014 года.
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Украина не признаёт присоединение Крыма к России, позицию страны разделяет большинство мировых держав. Антироссийские экономические санкции США и Евросоюза обусловлены в том числе вхождением полуострова в состав РФ. Российская сторона с 2014 года считает Крым и город Севастополь неотъемлемыми частями страны.
Как писал NEWS.ru, в феврале 2020 года украинский президент Владимир Зеленский пожелал организовать в Крыму местные выборы.
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