Лавров удовлетворён освобождением российских журналистов в Турции

https://static.news.ru/photo/67f2c8be-396b-11eb-81d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу выразил удовлетворение решением турецкого суда, который освободил российских журналистов телеканала НТВ.

С российской стороны было выражено удовлетворение решением турецкого суда об освобождении из-под стражи российских журналистов телекомпании НТВ, задержанных на территории Турции 3 декабря этого года, — говорится в сообщении.

Также стороны коснулись вопросов двусторонней и международной повестки дня. Была отмечена важность восстановления российско-турецких контактов по мере снижения распространения коронавирусной инфекции.

Журналисты НТВ Алексей Петрушко и Иван Малышкин перестали выходить на связь 3 декабря. Они снимали сюжет про коронавирус и создание беспилотных летательных аппаратов. Их задержали в пригороде Стамбула, где располагается завод по производству беспилотников Baykar Savunma, как только они приехали на предприятие.

Как писал NEWS.ru, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос об освобождении россиян решался по дипломатическим каналам. Прокурор отказался от обвинения против журналистов, и в ближайшее время они будут высланы в Россию.