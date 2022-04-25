МИД: Россия своевременно приняла меры для снижения рисков от санкций Запада

Россия своевременно приняла меры, чтобы снизить риски от действий Запада на фоне событий на Украине, заявил директор четвёртого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар. По его словам, которые приводит РИА Новости, Москва активнее переходит на расчёты в национальных валютах, в том числе с партнёрами в СНГ.

Мы заблаговременно начали принимать меры по снижению рисков, связанных с фактически нечистоплотными действиями Запада в мировой экономике, — указал он.

Он привёл пример, что около 30% всей торговли России с Азербайджаном осуществляется в рублях. При этом, с его слов, российско-азербайджанские экономические отношения мало подвержены внешним негативным факторам и быстро приспосабливаются к нестандартным ситуациям.

С Арменией же существует договорённость расширять использование национальных валют в торговых расчётах, добавил Гончар. Он, в частности, указал, что Ереван уже начал оплачивать поставки газа в рублях.

Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия и Белоруссия много лет находятся под западными санкциями и знают, как на них отвечать. Она отметила, что все санкции Запада вводятся «под девизом принципиальности», которая заключается в непринятии политики России.