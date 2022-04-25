МИД: Россия помогает согласовать договор между Арменией и Азербайджаном

Российская сторона содействует согласованию между Арменией и Азербайджаном мирного договора, заявил директор четвёртого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар. По его словам, Россия настроена создавать между сторонами атмосферу доверия и взаимопонимания, а также помогать находить точки соприкосновения.

Содействуем согласованию между Азербайджаном и Арменией мирного договора, — сказал Гончар.

Дипломат указал, что Россия приветствует инициативы третьих стран, которые могут дополнять трёхсторонние усилия России, Армении и Азербайджана. Он добавил, что в рамках реализации трёхсторонних договорённостей лидеров РФ, Азербайджана и Армении решается целый комплекс задач, среди них — запуск процесса делимитации и последующей демаркации армяно-азербайджанской границы, а также разблокировка экономических и транспортных связей в регионе.

Гончар отметил, что Россия готова помогать двусторонней комиссии по делимитации границы, в, частности предоставлять необходимые картографические материалы, а также предоставлять консультации.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в основу диалога между Ереваном и Баку положены предложенные Азербайджаном базовые принципы для установления отношений. По её словам, Армения конструктивно отреагировала на эти предложения.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.