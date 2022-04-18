МИД России вызвал посла Люксембурга

Посла Люксембурга Жоржа Фабера вызвали в МИД России, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства. Ему выразили протест в связи с высылкой сотрудника российского посольства из Люксембурга.

С российской стороны ему был заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением люксембургских властей об объявлении сотрудника посольства России в Люксембурге персоной нон грата, — говорится в сообщении.

МИД России назвал действия властей Люксембурга немотивированными и недружественными. В дипмиссии отметили, что этот шаг негативно отразится на российско-люксембургских отношениях. Послу Люксембурга также заявили, что российская сторона оставляет за собой право на ответные меры.

В начале апреля верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель объявил несколько сотрудников российского диппредставительства в ЕС персонами нон грата. Он пояснил, что российские дипломаты были высланы «за деятельность, которая противоречит их статусу». Позднее о высылке российских дипломатов объявили ещё несколько стран, в числе которых Румыния, Норвегия, Греция, Люксембург.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил возможность полного разрыва дипотношений со странами Запада. По его словам, это произойдет в случае продолжающихся высылок российских дипломатов.