МИД России вызвал посла Франции из-за поставок оружия Украине МИД России: посол Франции вызван для разъяснений относительно поставок вооружения Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пьер Леви

МИД РФ вызвал посла Франции в Москве Пьера Леви для дачи разъяснений относительно поставок французского вооружения Украине, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. В частности, ему было указано на угрозы, возникающие из-за увеличения поставок оружия Киеву и наращивания программ подготовки украинских военных.

Заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Александром Грушко были даны принципиальные оценки военно-технической поддержки Украины со стороны Франции и других стран Запада. С российской стороны было указано на угрозы, возникающие вследствие увеличения поставок вооружений и техники киевскому режиму, наращивания учебно-тренировочных программ по подготовке украинских военных, — говорится в сообщении.

Особый акцент был сделан на том, что эта линия противоречит заверениям Парижа о заинтересованности в мирном урегулировании конфликта на Украине.

Ранее посол России во Франции Алексей Мешков был вызван в МИД Франции.

В сентябре французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что Париж должен сделать все, чтобы Украина и Россия вернулись за стол переговоров. Он добавил, что не будет делать никаких заявлений, которые могут привести к эскалации конфликта.

По его мнению, переговоры должны учитывать требования, выдвинутые Украиной, включая восстановление государственных границ «как минимум в том виде, в каком они существовали в феврале».