МИД России: Москва проработает ответ на санкции США и ЕС

Москва прорабатывает ответ на нелегитимные санкции США и Евросоюза, сообщил РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов. Дипломат почеркнул, что санкции не были выбором России, страна не хотела, чтобы объявленная Францией экономическая война нашла последователей и вызвала череду необратимых последствий.

Вопрос ответных рестрикционных мер на беспрецедентное по масштабу и нелегитимное с точки зрения международного права санкционное давление на Россию со стороны США и ЕС прорабатывается правительством Российской Федерации, — сказал Парамонов.

Он подчеркнул, что санкции не являются выбором России, она не хотела бы, чтобы высказывания министра экономики Франции Брюно Ле Мэра, объявившего «тотальную финансовую и экономическую войну», нашли последователей в Италии и привели к чреде необратимых последствий.

Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявил, что западные страны продолжат вводить санкции против России, однако наша страна уже привыкла к ограничениям. По словам главы российского дипведомства, в данный момент Запад угрожает России пятой санкционной волной. Он указал, что число индивидуальных мер, направленных в адрес российской стороны, превысило пять тысяч. Глава МИД выразил уверенность в том, что западные ограничения только усилят нашу страну.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.