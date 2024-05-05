МИД России раскрыл причину вытеснения РПЦ на Украине МИД России: вытеснение РПЦ на Украине обусловлено амбициями режима

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Православный христианский монастырь Печерской лавры в Киеве

Вытеснение Русской православной церкви на Украине является следствием непомерных амбиций правительства страны и Константинопольского патриархата, написал в статье, опубликованной на сайте «Известий», посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович. По мнению дипломата, в Киеве пытаются создать собственную «карманную церковь».

Именно там сошлись воедино непомерные амбиции руководства страны, пытающегося создать свою «карманную церковь», и амбиции Вселенского патриархата заиметь крупную поместную церковь, чтобы усилить свои позиции в Восточной Европе и странах бывшего СССР, вытесняя оттуда в первую очередь Русскую православную церковь, с претензией на первенство в мировом православии, — заявил Аскальдович.

Он добавил, что Константинопольский патриархат попытался «прибрать к рукам» небольшие православные автокефальные церкви и в прибалтийских странах. От таких «политических игр» страдают обычные люди, прихожане, верные своей пасторской миссии священники.

При этом забыты церковные каноны, заповеди Христа — не делать зла, а руководствоваться добрыми помыслами и делами, — отметил Аскальдович.

Ранее СМИ сообщали об обысках у митрополита Запорожского и Мелитопольского канонической Украинской православной церкви Луки. Следственные действия прошли в подконтрольном Киеву городе Запорожье.