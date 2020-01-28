https://static.news.ru/photo/8b9ca5b6-41d5-11ea-bc4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

МИД России призвал британскую газету The Telegraph «не выдумывать новости и не распространять ложь» польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о роли Красной армии во Второй мировой войне.

Дипведомство назвало статью Моравецкого, указавшего на довоенный сговор между СССР и Германией, «очередной попыткой переписать историю» и нивелировать роль Красной армии в освобождении как узников концлагерей, так и всей Европы от нацистов.

Если бы Россия переписывала историю холокоста, в Израиле бы наверняка об этом знали, — добавили в МИДе.

Как писал NEWS.ru, Моравецкий обвинил во лжи российского президента Владимира Путина, который назвал «сволочью и антисемитской свиньёй» польского посла, до войны работавшего в нацистской Германии.