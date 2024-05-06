МИД России пригрозил США ответом при размещении ракет в АТР МИД: Россия примет меры в ответ на размещение США ракет в АТР

Россия не оставит без ответа размещение ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе со стороны Соединенных Штатов, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков. Дипломат уверен, что американские планы в случае их реализации неизбежно спровоцируют многостороннюю гонку ракетных вооружений. При этом при необходимости Россия может принять ответные меры в области ядерного сдерживания.

Американские планы, в случае их реализации, неизбежно спровоцируют мощную волну многосторонней гонки ракетных вооружений со всеми вытекающими последствиями. Мы со своей стороны вынуждены будем реагировать на новые угрозы нашей безопасности и примем все необходимые меры для ее обеспечения, в том числе — при необходимости — и в области ядерного сдерживания, — заявил Машков.

Посол добавил, что под удар ракет США могут попасть критически важные объекты на территории России. Речь идет в том числе о командных пунктах и базах ядерных сил. При этом российская сторона неоднократно предупреждала, что не будет считать себя связанной обязательствами по мораторию на размещение РСМД, если американские ракеты появятся в Европе и АТР, напомнил Машков.

Ранее СМИ сообщали, что будущее Польши окажется под вопросом при размещении в республике американского ядерного оружия. Журналисты опасаются возможного удара со стороны России ракетами с ядерным начинением при таком сценарии.