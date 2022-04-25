МИД России пообещал ответ на любые недружественные действия против россиян

Недружественные действия против граждан России не останутся без ответа, заявил замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов на заседании комиссии Совфеда. По его словам, которые приводит РИА Новости, речь может идти в том числе об аресте активов на территории России.

Противодействуем, где можем, вплоть до обращения в судебные инстанции. Недружественные действия не остаются без ответа и в законодательной сфере, — сказал он.

Дипломат указал, что в России приняли несколько законодательных мер, которые в том числе предусматривают и ограничения экономического характера — в частности, арест активов на территории России, запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями.

Его вышеупомянутые положения, ранее применявшиеся исключительно к гражданам США, могут теперь быть распространены на всех исключительно иностранцев вне зависимости от их стран, — сказал Иванов.

Он указал, что западные страны используют различный инструментарий в отношении России: от высылки дипломатов до санкционного давления. По словам Иванова, эти действия в более долгосрочной перспективе будут иметь самые серьёзные последствия.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на каждый враждебный шаг США последует болезненная реакция. По её словам, Россия готова договариваться с США, но только при условии встречного движения.