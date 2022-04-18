МИД России поддержал обращение Калининграда по пересечению границы с ЕС

Власти Калининградской области призвали снять ограничения на пересечение границы с Евросоюзом в связи с тем, что ЕС открыл границу на въезд из России, заявил губернатор региона Антон Алиханов. По его словам, которые приводит РИА Новости, Министерство иностранных дел России эту инициативу поддержало, сейчас данное предложение рассматривают профильные ведомства.

Предварительно, МИД России поддержал нашу инициативу, в настоящее время вопрос находится на рассмотрении других заинтересованных ведомств, — сказал Алиханов.

Ранее Алиханов заявил, что Литва не может закрыть границу с Калининградской областью в одностороннем порядке. По его словам, Вильнюс предлагал включить эту меру в очередной пакет санкций, но ЕС сделал исключение для транзита через Калининград.

Вопрос «блокады Калининграда» возник после того, как страны Балтии сообщили о намерении перекрыть железную дорогу и закрыть границы для российского транзита. Калининград, который не имеет сухопутной границы с остальной частью страны, снабжается из России либо морским путём, либо транзитом через литовскую территорию, либо по воздуху.