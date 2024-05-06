МИД России отметил, что страна должна иметь в «подбрюшье» МИД: Россия должна иметь потенциал для отражения угроз Запада на Востоке

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

России необходимо иметь у себя в «подбрюшье» потенциал, который позволял бы отражать создаваемые Западом угрозы, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков. Он прокомментировал ракетный потенциал Китая и позицию США, воспринимающих любые действия КНР на этом направлении как угрозу нацбезопасности. По словам Машкова, он не разделяет оценок американских представителей.

Посол обратил внимание, что Вашингтон пытается втянуть Пекин в диалог по ракетной проблематике. Таким образом США хотят навязать китайской стороне выгодные им качественные и количественные ограничители в данной области, уверен Машков. Он отметил, что в основе позиции России по ракетным делам КНР лежит концепция стратегического партнерства и взаимного доверия и уважения между странами.

Это не означает, однако, полного игнорирования ситуации у нас «в подбрюшье», где мы должны располагать необходимым потенциалом для должного обеспечения национальных интересов и отражения угроз, создаваемых Западом, — резюмировал дипломат.

Ранее Машков заявил, что Россия не оставит без ответа размещение ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе со стороны США. По его словам, реализация американских планов неизбежно спровоцирует многостороннюю гонку ракетных вооружений.