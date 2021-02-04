МИД России осудил блокировку трёх телеканалов на Украине

https://static.news.ru/photo/2292d1f2-66f1-11eb-bac2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В российском Министерстве иностранных дел осудили решение Киева о блокировке трёх телеканалов — «112.Украина», NewsOne и ZIK. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Теперь репрессивная машина киевского режима зашла слишком далеко, мне кажется, её просто не остановить, потому что речь идёт уже об украинских источниках информации, которые занимают для правящей элиты неудобную позицию, — приводит слова Захаровой РИА Новости.

Она подчеркнула, что это не первый случай давления и цензуры со стороны Киева. Захарова напомнила, что под удар на Украине регулярно попадают российские средства массовой информации, интернет-сайты, печатная продукция, и даже детские книги.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против трёх оппозиционных телеканалов. После этого «112 Украина», ZIK и NewsOne прекратили своё вещание. Этим СМИ запрещено использовать радиочастотный ресурс страны в течение пяти лет, им не будут предоставляться услуги по ретрансляции программ. Зеленский объяснил, что такое решение направлено на борьбу с пропагандой, которую ведёт «страна-агрессор». Действия политика поддержал экс-президент Пётр Порошенко. При этом он предостерёг власти оказывать давление на украинские политические каналы.