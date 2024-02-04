МИД России определил, кто и где сможет покупать товары без пошлины Беспошлинную торговлю для консулов и их семей организуют в спецмагазинах

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В России определяют порядок работы магазинов для беспошлинной торговли, передает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ. Для координации этой торговли будет оформлено юридическое лицо в форме ООО. При этом попасть в эти магазины можно будет при предъявлении документа, подтверждающего принадлежность к иностранному дипведомству.

Уже согласовывается пакет документов, относящийся к обществу с ограниченной ответственностью, на которое будет возложена задача организации беспошлинной торговли для дипломатических представительств, консульских учреждений, представительств государств при международных организациях, международных организаций или их представительств, расположенных на территории Российской Федерации, — сообщил начальник Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ Вячеслав Фатин.

Беспошлинная торговля будет доступна не только для иностранных сотрудников консульств и диппредставительств, а, в том числе, для их персонала и родственников, если они проживают в России. После покупки дипломатам будут выдавать чек с надписью Duty Free.

Фатин добавил, что ошибочно считать новые магазины аналогом советских «Березок». В них в СССР могли заходить не только иностранцы, но и советские граждане при наличии чеков Внешпосылторга.

Ранее стало известно, что в России отменяют таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур в объеме до 140 тысяч тонн. Постановление кабинета министров будет действовать с 1 января по 31 декабря 2024 года.