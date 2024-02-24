МИД России: ОБСЕ закрывает глаза на нарушения со стороны Украины и Запада

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Руководство и отдельные исполнительные структуры ОБСЕ отклонились от своих мандатов, закрывают глаза на очевидные нарушения со стороны Украины и западных государств, заявили РИА Новости в МИД РФ. Специальная миссия организации работала в Донбассе с 2014 года, но в 2022-м ее вынудили покинуть регион. Отвечая на вопрос о ситуации вокруг участия России в Парламентской ассамблее (ПА), в министерстве заметили, что она «является самостоятельной, автономной от ОБСЕ структурой».

Все вопросы, связанные с участием российской делегации в работе ПА ОБСЕ, относятся к компетенции Федерального собрания Российской Федерации, — напомнили в МИД.

Депутаты планировали рассмотреть обращение о приостановке участия постоянной делегации парламента России в ПА ОБСЕ 21 февраля. Однако первый замглавы комитета по международным делам ГД Дмитрий Новиков заявил, что обращение о приостановке участия России в работе Ассамблеи рассмотрят, когда эта тема «будет синхронизирована с решением Совета Федерации».

Постоянный представитель Белоруссии в ОБСЕ Андрей Дапкюнас ранее заявил, что большинство стран — участников Постоянного совета ОБСЕ не могут признать глубинную подоплеку кровопролитного военного конфликта на континенте. Дипломат подчеркнул, что остановить и предотвратить его расползание можно только коллективными усилиями сообщества.

Представитель Белоруссии пояснил, что участники расширенного заседания ОБСЕ рисуют бинарный, черно-белый мир, жестко разделенный на своих и чужих, в котором обезопасить себя можно, только уничтожив оппонента. Дапкюнас добавил, что такая картина мира хороша исключительно для пропагандистской риторики и не имеет ничего общего с реальностью.

Он отметил, что альтернативы мирным переговорам по Украине нет. При этом рассчитывать, что боевые действия остановит только одна сторона, наивно и недальновидно, подчеркнул дипломат.

Ранее заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич сказал, что Россия видит неконструктивный подход западных участников блока НАТО и их киевских подопечных, поэтому не испытывает иллюзий по поводу быстрого разрешения украинского конфликта.