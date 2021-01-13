МИД РФ знает о задержании Варламова и Верзилова в Судане

https://static.news.ru/photo/dd4f8856-55a7-11eb-951c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское Министерство иностранных дел проинформировано о задержании блогера Ильи Варламова и основателя «Медиазоны» Петра Верзилова в Южном Судане, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По её словам, российские дипломаты из посольства в Уганде находятся в контакте с россиянами, передаёт ТАСС.

Посольство России в Уганде и Южном Судане (по совместительству) находится на связи с российскими гражданами, — сказала она.

Варламов, его жена, Верзилов и ещё двое россиян были задержаны в городе Капоэта в Южном Судане 13 января. По словам блогера, они приехали в аэропорт Капоэты, чтобы полететь в столицу Южного Судана Джубу. Там какие-то военные начали обыскивать их багаж и увидели у него пульт от дрона. При этом самого дрона у блогера не было, поскольку его ещё раньше забрали в аэропорту города Энтеббе в Уганде.

Он также рассказал, что военные попытались забрать у них телефоны, но они их не отдали. Позднее Варламов сообщил, что им объявили, что они арестованы. При этом позднее в российском посольстве в Уганде рассказали, что россияне задержаны, а не арестованы, писал NEWS.ru.