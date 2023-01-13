МИД РФ заявил о важности прямых переговоров с Украиной Дипломат Полищук: переговоры с Украиной при их возобновлении должны быть прямыми

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Переговоры России и Украины в случае их возобновления будут, вероятно, прямыми, без посредников. Такое мнение высказал в интервью ТАСС директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. По его словам, это было бы лучшим вариантом.

Если и когда эти контакты возобновятся, то они, скорее всего, тоже будут прямыми. И это было бы лучшим вариантом, поскольку, как показывает практика, западные посредники часто преследуют собственные цели и пытаются влиять на ход переговоров, действуя не для урегулирования конфликта, а в собственных политических и экономических интересах, — сказал дипломат.

Он обратил внимание, что в прошлом году весенние переговоры с украинской стороной были именно прямыми и проходили на площадках, которые предоставляли третьи страны. В феврале-апреле прошли три раунда переговоров между Москвой и Киевом в Белоруссии и один раунд в Турции, после чего производились почти ежедневные контакты по видеосвязи.

Ранее турецкий омбудсмен Шереф Малкоч сообщил о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести 13 и 14 января телефонные разговоры с лидерами России и Украины — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он отметил, что главной темой переговоров станут вопросы, связанные с созданием гуманитарного коридора.

При этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что страна поддерживает предложенный Киевом план по восстановлению мира на Украине. Он отметил, что необходимо как можно скорее добиться перехода к мирным переговорам.

В свою очередь экс-командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис предположил, что Россия и Украина могут возобновить мирные переговоры по окончании зимы. По его мнению, это может произойти примерно в середине 2023 года.