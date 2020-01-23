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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство рекомендует россиянам при совершении зарубежных поездок учитывать ситуацию со вспышкой китайского коронавируса.

Мы со своей стороны рекомендуем российским гражданам учитывать складывающуюся ситуацию при планировании и совершении зарубежных поездок. Сообщения о случаях инфицирования поступили из США, Южной Кореи, Японии и Таиланда.Рекомендуем принимать активные меры санитарной предосторожности следить за информацией, которую мы размещаем в интернет-ресурсах МИД РФ, — цитирует Захарову ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, лидером по числу заразившихся коронавирусом является китайская провинция Хубей, включая город Ухань, именно там проживали все погибшие от этого заболевания. Как сообщили россияне, находящиеся сейчас в Ухане, в закрытом на карантин городе не работает общественный транспорт, часть магазинов, закрыты ж/д и авиасообщение.