МИД РФ предупредил об опасности доставки миссии МАГАТЭ на ЗАЭС через Киев Дипломат Вишневецкий: доставка миссии МАГАТЭ на ЗАЭС через Киев может быть опасной

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Доставлять миссию экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев небезопасно. Для этого необходимо пересекать линию фронта. Такое предупреждение озвучил журналистам заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Игорь Вишневецкий. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее о готовности направить группу экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. По его словам, группа может приехать в Запорожье через Киев, если Москва и власти Украины дадут на это согласие.

Представьте себе, что значит через Киев — это значит, что на ЗАЭС они будут заезжать через линию фронта. Это огромный риск, с учётом того, что украинские вооружённые силы — это неоднородные вооружённые формирования, — заявил Вишневецкий.

Он также добавил, что Россия была готова обеспечить безопасный маршрут для экспертов, однако поездка не состоялась и нынешнее предложение об отправке миссии через Киев вызывает у Москвы недоумение.

Это вызывает вопросы. Это делает визит на станцию, который мы приветствовали, и готовы были ему содействовать, ещё более проблематичным, — подчеркнул дипломат.

Ранее министры иностранных дел стран G7 призвали российские власти незамедлительно передать Киеву контроль над ЗАЭС. Сообщается, что дипломаты обеспокоены возможными угрозами на ядерных объектах Украины. С аналогичным призывом выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она отметила, что по данному вопросу США намерены работать с МАГАТЭ.