МИД РФ поднимет вопрос о защите чувств верующих на международном уровне

https://static.news.ru/photo/39f783b0-3bae-11eb-a0a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское Министерство иностранных дел поднимет вопрос о защите чувств верующих на международных форумах и площадках. Соответствующее поручение ведомству дал президент России Владимир Путин.

МИД России инициировать обсуждение на международных площадках вопросов, касающихся предотвращения действий, направленных на оскорбление религиозных чувств верующих и разжигание межрелигиозной вражды и конфликтов на религиозной почве, а также рассмотреть возможность заключения международных соглашений и (или) принятия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по таким вопросам, — говорится в обнародованном перечне поручений российского лидера.

Подобное поручение было дано после встречи Путина с представителями религиозных объединений 4 ноября.

В ноябре NEWS.ru писал, что президент заявлял о необходимости делать всё, чтобы избежать религиозных конфликтов, которые могут длиться годами. Он добавил, что для РФ межнациональный и межрелигиозный мир — это основа основ, поэтому эта сфера нуждается в постоянном внимании всех органов власти, гражданского общества и средств массовой информации.

В середине октября во французском городе Конфлан-Сент-Онорин был убит и обезглавлен преподаватель истории, географии и обществознания Самюэль Пати. Совершил преступление 18-летний уроженец Чечни Абдулак Анзоров. Он распространил в соцсетях фото жертвы и оставил аудиозапись, в которой заявил, что убийство является местью за пророка. На уроке, посвящённом свободе слова в стране, Пати собирался продемонстрировать карикатуры на Мухаммеда, которые несколько лет назад были опубликованы французским журналом Charlie Hebdo и спровоцировали нападение на редакцию.

В ответ на нападение президент Франции Макрон призвал создать общественную организацию по продвижению идеологии «просвещённого ислама», чтобы освободить религию от иностранного влияния. Также предлагается усилить контроль за финансированием мечетей.

Многие видные представители ислама и мусульманских государств раскритиковали подобные меры во Франции, в нескольких французских городах случились новые нападения радикально настроенных мусульман.