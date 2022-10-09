МИД РФ: новые регионы стали частью союзного государства РФ и Белоруссии

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Директор Второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что вошедшие в состав России четыре новых региона стали частью Союзного государства России и Белоруссии. Дипломат в беседе с ТАСС отметил, что такой же неотъемлемой частью Союзного государства является Крым.

Представитель МИД сослался на договор 1999 года о создании Союзного государства, в котором говорится, что его территория состоит из территорий стран-участников, а те определяются своими конституциями.

Это значит, что Республика Крым, Севастополь, а также новые регионы Донбасса и Приазовья после вступления в состав России стали частью Союзного государства, — рассказал Полищук.

Представитель МИД добавил, что Белоруссия развивает сотрудничество с Крымом и Севастополем в сферах туризма, торгово-экономической и культурно-гуманитарной.

Ранее Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Минску и Москве следует обновить Концепцию безопасности Союзного государства. В обновленном документе должны учитываться новые вызовы и угрозы.