МИД РФ назвал исчерпанным потенциал Швейцарии как «честного брокера» Захарова: Швейцария исчерпала потенциал брокера в урегулировании конфликтов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стратегия внешней политики, утвержденная Швейцарией 31 января, представляет собой откровенно антироссийский документ, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в официальном комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства. Дипломат добавила, что Берн исчерпал свой потенциал в качестве «честного брокера» при урегулировании конфликтов.

С сожалением констатируем, что в итоговой версии этого откровенно антироссийского документа, проект которого мы уже комментировали после его одобрения правительством 29 сентября 2023 года, сохранены все враждебные по отношению к нашей стране формулировки, — заявила она.

Захарова обратила внимание на воспроизведение в документе конфронтационного тезиса Швейцарии о том, что она привержена обеспечению безопасности «не вместе с Россией, а от нее». Дипломат напомнила, что глава МИД РФ Сергей Лавров указывал своему швейцарскому коллеге Иньяцио Кассису на недопустимость таких выпадов в сторону Москвы. Также российский МИД указывает, что такая позиция противоречит швейцарскому нейтралитету.

Отдельно Захарова высказалась о готовности Швейцарии оказать Украине содействие по организации конференции для обсуждения «формулы мира» Владимира Зеленского. Она также напомнила Берну об отказе Киева идти на какие-либо контакты с Москвой. По оценкам российского МИД, принятая Стратегия говорит о том, что Берн пошел на поводу у США и Евросоюза и отказался от принципов беспристрастности.

Потенциал Швейцарии в роли «честного брокера» в урегулировании конфликтов, которую она с таким рвением пытается играть на международной арене, для нас исчерпал себя, — заключила она.

Ранее Захарова, комментируя встречу иностранного представителя с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на полях открытых дебатов Совета Безопасности ООН, заявила, что российская сторона была удивлена комментарием МИД Швейцарии о поиске путей переговорного процесса по Украине. Дипломат отметила, что Москва констатировала отход Берна от позиции нейтралитета.