МИД РФ: Москва расценивает визит Пелоси на Тайвань как провокацию

Фото: Handout / Taiwan Foreign Ministr/Global Look Press

Россия рассматривает визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси как явную провокацию, говорится в заявлении на сайте МИД РФ, опубликованном 2 августа. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что отношения между Тайванем и Китаем является внутренним делом КНР и страна вправе решать, какие предпринимать меры для защиты своего государственного суверенитета касательно тайваньского вопроса.

2 августа на Тайвань прибыла спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Рассматриваем ее визит как явную провокацию в духе агрессивной линии США на всестороннее сдерживание КНР, — говорится в распространенном сообщении.

В МИД России призвали Вашингтон воздержаться от действий, подрывающих региональную стабильность и международную безопасность. Там добавили, что США стоит признать новую геополитическую реальность, в которой «нет места для американской гегемонии».

Ранее на Тайване приземлился спецборт американской делегации во главе с Пелоси. Его сопровождали истребители ВВС Тайваня.

После приземления Пелоси заявила, что ее визит не противоречит политике США в отношении Китая, однако Вашингтон выступает против односторонних попыток изменить статус-кво Тайваня. Сенатор также подчеркнула, что ее приезд является «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

После этого Пекин обвинил США в нарушении принципа «одного Китая». МИД страны выразил решительный протест, заявив, что Вашингтон затеял опасную игру с огнем, и ему не следует разменивать тайваньскую карту. В ведомстве отметили, что примут «все необходимые меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, ответственность за последствия будет лежать на США и Тайбэе».