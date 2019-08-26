https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Министерство иностранных дел рекомендовало российским туристам, которые намерены посетить Шри-Ланку, сохранять бдительность и избегать мест массового скопления людей. Вместе с тем в МИД отметили, что угроза безопасности иностранцев на островном государстве, значительно снизилась.

Чрезвычайное положение было введено в стране 21 апреля после серии терактов. В дальнейшем власти его продлевали. Отменён особый режим был 22 августа. При этом, как отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства России, национальные вооружённые силы продолжают участвовать в охране общественного порядка.

Серия мощных взрывов произошла в нескольких христианских храмах Шри-Ланки в день празднования католической Пасхи. В результате устроенных смертников терактов погибли более 250 человек, ещё около 500 получили ранения.