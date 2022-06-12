МИД поздравил граждан с Днём России и сделал прогноз по спецоперации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство иностранных дел РФ поздравило граждан с Днём России в своём Telegram-канале и опубликовало изображение, намекающее на вероятный исход любого «расширения на Восток». На картине изображены головные уборы войск стран, которые были повержены в разные эпохи после нападения на Российское государство. Последняя позиция на снимке остаётся пустой.

Мы вежливо просили их не расширяться на Восток​​​... — написано на опубликованном изображении.

Слева направо на картинке изображены: шлем ливонских рыцарей, разбитых Александром Невским на Чудском озере, шлем польских интервентов, изгнанных из Москвы ополчением Минина и Пожарского, шляпа Наполеона и каска вермахта.

Космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков ранее поздравили соотечественников с борта Международной космической станции (МКС) с Днём России. Обитатели МКС отметили, что с каждым годом смысл и значение праздника становятся всё ближе для людей, россияне помнят, как много сделали для страны предыдущие поколения и выразили уверенность в преодолении трудностей и будущих победах.