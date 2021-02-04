МИД назвал заявления Запада по Навальному вмешательством в дела РФ

https://static.news.ru/photo/7c140518-66ea-11eb-a117-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В российском Министерстве иностранных дел заявили, что высказывания представителей стран НАТО о ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным являются политикой сдерживания РФ и являются вмешательством во внутренние дела страны.

Мы обратили внимание на высказывания так называемого коллективного Запада, конечно, запевальную роль отвели себе Соединенные Штаты Америки, дирижируют всем этим хором. Но, в общем-то, немало заявлений было сделано по нашей внутренней повестке, речь идёт о главах государств и министрах иностранных дел стран НАТО, Евросоюза на тему общественно-политической ситуации в нашей стране, — приводит РИА Новости слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

В ведомстве обратились к западным политикам с требованием уважать международное право и не вмешиваться в дела России.

Это скоординированная информационная кампания, целью является глобальная попытка сдерживания нашей страны, вмешательство в ее внутренние дела. Здесь нет ничего нового, — подчеркнула она на брифинге.

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Москва готова разъяснять, но не обсуждать решения российских судов. Он уточнил, что глава МИД РФ Сергей Лавров уже «достаточно детально отвечал на соответствующие вопросы», дал оценку подобным заявлениям и отметил абсолютную их неприемлемость. Лавров также отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут «как под копирку».

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил условное наказание по делу «Ив Роше» 44-летнему Алексею Навальному на реальный срок в 3,5 года. Суд встал на сторону ФСИН, предоставившей доказательства нарушений политиком условий освобождения. Оппозиционер проведёт в тюрьме два года и восемь месяцев, поскольку из указанного срока вычтут период его домашнего ареста. На заседании суда по Навальному находилось около 15 иностранных дипломатов.

Спустя некоторое время после оглашения приговора иностранные политики и дипломаты жёсткого отреагировали на решение российского суда. Они потребовали освободить Навального.