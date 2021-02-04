МИД назвал безосновательными слухи о плохом обращении с Уиланом в тюрьме

https://static.news.ru/photo/c9c1a42e-66f3-11eb-a85c-96000091f725_660.jpg Фото: U.S. Embassy & Consulates in Russia

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сообщения зарубежных СМИ о плохих условиях содержания американца Пола Уилана, содержащегося в тюрьме, безосновательны.

Безосновательно утверждается, что Уилану — а я напомню, что его просто поймали за руку и обвинили в шпионаже — якобы не предоставляются в должной мере медицинские услуги, что он якобы заболел в колонии, у него высокая температура, и при этом помощь не оказывается, — цитирует Захаорову ТАСС.

Она заявила, что когда осуждённый обращается к медикам из-за плохого самочувствия, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. А слухи о том, что врачи ему не помогают, не имеют официальных подтверждений.

И я вас могу заверить, что он чувствует себя удовлетворительно, — подчеркнула Захарова.

При этом она указала, что некоторым россиянам, которые отбывают тюремные сроки в США, зачастую нуждаются в медицинской помощи. Но получают её только после жалоб через консульства и посольства.

Хотелось бы также, чтобы они (США. — NEWS.ru) соответствующим образом, исходя из своих собственных установок, заботились о гражданах других стран, в первую очередь Российской Федерации, которые находятся в местах заключения, — сказала представитель министерства.

Захарова добавила, что Россия не пойдёт на односторонние уступки в вопросе обмена граждан.

В июне 2020 года Мосгорсуд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам строгого режима за шпионаж.

Ранее NEWS.ru писал, что, по заявлениям МИД РФ, США не направляли Москве запрос об обмене осуждёнными. Так в ведомстве отреагировали на сообщения СМИ о скором обмене американца Пола Уилана на находящихся в американских тюрьмах Виктора Бута и Константина Ярошенко.