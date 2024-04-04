МИД: бессмысленно говорить о соглашениях, пока НАТО считает Россию угрозой МИД РФ: говорить о соглашении по безопасности с Западом бессмысленно

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Говорить о модальностях вероятных договоренностей с Западом по безопасности бессмысленно, пока НАТО считает Москву «прямой угрозой», заявил в беседе с РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко. РФ неоднократно ставила вопрос об отношениях по принципу неделимости безопасности.

Дипломат ответил на вопрос, остаются ли в силе прежние предложения российской стороны по гарантиям безопасности НАТО.

Когда в доктринальных документах НАТО Россия квалифицируется как «наиболее значительная и прямая угроза», бессмысленно говорить о каких-либо конкретных модальностях гипотетических договоренностей с Западом, — сказал Грушко.

По словам дипломата, Россия неоднократно ставила вопрос о создании «прочного фундамента отношений на основе принципа неделимости безопасности» перед НАТО. Он уточнил, что последняя такая попытка была предпринята в декабре 2021 года, когда Альянсу и США передали проекты соглашений «о гарантиях безопасности России», но их отвергли. Грушко подчеркнул, что в сфере военного строительства и политической сфере деятельность НАТО «нацелена на противостояние с нашей страной».

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что у России нет намерения вступать в военный конфликт с НАТО или странами — членами Альянса. По его словам, вопрос о готовности Альянса к подобному столкновению надо адресовать Блоку.