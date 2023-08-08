«Россия сегодня» объяснило регистрацию бренда «Эхо Москвы» «Россия сегодня»: у прошлых собственников закончился срок владения брендом «Эхо Москвы»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Регистрация агентством «Россия сегодня» бренда под названием «Эхо Москвы» произошло после того, как у прошлых собственников товарной марки закончился срок ее владения, сообщили в пресс-службе агентства. В агентстве при этом отметили, что варианты будущего использования бренда нет смысла обсуждать, пока соответствующее решение не принято госорганом.

Это сделано в связи с истечением срока регистрации этого товарного знака у его владельца. Варианты будущего использования бренда нет смысла обсуждать, пока решение не принято госорганом, — указано в сообщении.

Согласно информации из заявки, опубликованной на сайте Роспатента, представители МИА «Россия сегодня» планируют оставить прежнее название и логотип ранее закрытой радиостанции «Эхо Москвы». Отмечается, что агентство подало заявку на регистрацию «Эха Москвы» еще 2 августа. По данным Telegram-канала SOTA, права на название радиостанции истекли 14 июля, права на логотип закончатся 20 августа.

1 марта 2022 года Роскомнадзор ограничил доступ ко всем ресурсам «Эха Москвы» за размещение материалов, которые могут содержать неправдивую информацию о деятельности Вооруженных сил России на Украине. Через два дня совет директоров радиостанции решил ликвидировать радиостанцию, у «Эха Москвы» полностью отключили официальный сайт и удалили все аккаунты в социальных сетях.