МФЦ до конца года будут сами определять особенности предоставления услуг

https://static.news.ru/photo/ab37e9d4-ad5b-11ea-be0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому многофункциональные центры (МФЦ) до конца 2020 года смогут самостоятельно устанавливать особенности предоставления услуг. Это связано с различной санитарно-эпидемиологической обстановкой на территориях российских регионов.

Речь, в частности, идёт об ограничении количества функционирующих окон МФЦ, дистанционной работе с заявителями, о временном сокращении перечня доступных услуг, — говорится в пояснении к постановлению.

Уточняется, что право на особый порядок работы по наиболее востребованным услугам получили также Пенсионный фонд РФ и Фонд социального страхования. Ведомства смогут ограничивать личный приём посетителей, вводить упрощённые правила идентификации клиентов и получения документов.

Как писал NEWS.ru, московские отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания продолжают работать по особому графику, который начал действовать в марте в связи с распространением коронавируса. Граждан принимают только по предварительной записи, чтобы избежать массового скопления людей. На церемонию нельзя приглашать гостей и фотографов. Все помещения в учреждениях регулярно дезинфицируются. Сотрудникам выдаются маски, респираторы и перчатки. Для посетителей предусмотрены антисептики. Всем работникам и гостям вход запрещён.