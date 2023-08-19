Выставка открыта для всех желающих: фото с форума «Армия-2023»

Фото: МО РФ

Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2023» открыт для массового посещения

В парке «Патриот» в Подмосковье проходит международный военно-технический форум «Армия-2023». На экспозиции, сформированной в павильонах и на открытых площадках конгрессно-выставочного центра и аэродрома Кубинка, будут продемонстрированы 28,5 тысячи экспонатов от 1,5 тысячи организаций и предприятий промышленности России, а также стран Азии и Африки.

Двери форума будут открыты для всех желающих с 10:00 до 18:00 мск.

Посетители «Армии-2023» смогут воочию увидеть российскую военную технику, которую используют в зоне СВО: автоматы, боеприпасы, БМП, ракетные установки, вертолеты Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28 «Ночной охотник», истребители Су-57, беспилотники, танки — от советских Т-34 до самых современных Т-90 «Прорыв». В отдельном павильоне будет выставлена трофейная натовская техника, захваченная в ходе спецоперации.

Организаторы форума отдельно расскажут о последних технологических военных разработках. Военную технику также экспонируют представители Ирана, Китая и Индии.

Любой образец техники можно потрогать руками, а многие даже испытать в деле. Чтобы обойти всю выставку, может потребоваться несколько часов. В прошлом году форум посетили свыше миллиона семисот тысяч человек.

Самые яркие изображения вооружений и посетителей экспозиции — в фотогалерее NEWS.ru.