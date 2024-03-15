Международные наблюдатели оценили подготовку к выборам в России Международный наблюдатель Мунтага: выборы в РФ вполне прозрачны и спокойны

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Международные наблюдатели за ходом президентских выборов в России отмечают «прозрачный и спокойный» процесс голосования, сообщает MIR24.TV. Как заявил изданию представитель Мали Диаките Мунтага, подготовка к выборам прошла хорошо.

На данный момент подготовка к выборам идет хорошо, все вполне прозрачно и спокойно, — отметил Мунтага.

Международный наблюдатель из Бразилии Каролина Бернардес Мачадо Оливейра Силва высказала мнение, что подготовка к выборам в России прошла «весьма профессионально». По ее словам, наблюдателям важно увидеть, как граждане свободно и прозрачно делают свой выбор и насколько активно участвуют в создании собственного будущего.

Как отметил в беседе с изданием наблюдатель из Франции Франк Пенгам, основная работа по наблюдению за ходом голосования начнется в пятницу. Своей главной задачей он назвал наблюдение за соответствием выборов основным критериям и принципам.

Как уточняет издание, международные наблюдатели прибыли как в Москву и Санкт-Петербург, так и во многие другие российские регионы. В частности, в Волгоградской области за выборами будут наблюдать эксперты из десяти стран, в том числе представители Молдавии, Аргентины и Южной Кореи. Многие эксперты отправились в небольшие города и поселки.

Член Центризбиркома Павел Андреев ранее сообщил, что аккредитацию на президентские выборы в России получили наблюдатели из 106 стран. По его словам, по линии ЦИК РФ география аккредитования международных наблюдателей выросла более чем вдвое.