Между Белгородом и Москвой запустили два дополнительных поезда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Между Белгородом и Москвой запустили два дополнительных поезда, сообщила в Telegram-канале пресс-служба Федеральной пассажирской компании (входит в РЖД). По ее данным, поезда будут ходить в течение января.

Дополнительный поезд № 527/528 Белгород — Москва будет отправляться из Белгорода 9 и 10 января в 11:00, в обратном направлении, из Москвы, 10 и 11 января в 23:20. В составе поезда 10 плацкартных и купейных вагонов, в общей сложности — 482 места, — уточнили в ФПК.

Кроме того, отметили в компании, в состав поезда № 720/719 «Ласточка» включили пять дополнительных вагонов на 341 место. Поезд будет курсировать каждый день, отправляясь из Москвы с 7 по 30 января, а из Белгорода — с 8 по 31 января.

Ранее администрация Белгорода сообщила, что ряд крупных торговых центров города вернулись к работе. Они были закрыты в течение нескольких дней из-за сложной оперативной обстановки. В белгородской администрации уточнили, что с руководством ТЦ был проведен инструктаж, связанный с обеспечением безопасности посетителей.

Вместе с тем глава региона Вячеслав Гладков сказал, что в Белгороде после обстрелов ВСУ возобновили курсы по оказанию первой доврачебной помощи. Он напомнил, что уже два года обучение желающих проводят на базе центра медицины катастроф, теперь список таких мест расширен.