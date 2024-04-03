Мезенцев раскрыл планы развития авиасообщения между Россией и Белоруссией Мезенцев заявил об увеличении числа рейсов между городами России и Белоруссии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ближайшее время увеличится число регулярных прямых рейсов между городами России и Белоруссии, уже в апреле ожидаются полеты из Минска в Архангельск и Махачкалу, заявил NEWS.ru государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. По его словам, из Гомеля лайнеры летают в Москву и Санкт-Петербург, сегодня отправился самолет из столицы России в Брест и обратно. Как подчеркнул Мезенцев, также прорабатываются маршруты во Владикавказ, Волгоград, Омск, Тюмень, Ульяновск и ряд других городов России.

На Группе высокого уровня совета министров Союзного государства практически всегда как главы регионов Республики Беларусь, так и главы субъектов Российской Федерации (сначала европейской части, а сейчас уже всей страны — регионов Сибири, Дальнего Востока) обязательно ставят вопрос о том, чтобы было больше авиарейсов, и прежде всего из областных центров братской республики. Из Гомеля рейсы уже летают в Москву и Санкт-Петербург. Сегодня полетел самолет из Москвы в Брест и обратно. Мы расширяем туристические потенциалы, мы открываем друг для друга нашу географию, наши города, поселки, наше пространство, а значит, и нашу душу, — заявил Мезенцев.

Министр транспорта РФ Виталий Савельев отметил, что авиасообщение внутри Союзного государства помогает развивать гуманитарные и экономические связи. Министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Ляхнович добавил, что прямое авиасообщение Брест — Москва будет способствовать не только укреплению уже налаженных деловых контактов с партнерами из России, но и откроет новые перспективы для развития туризма и культурного взаимообмена.

Ранее президенты России и Белоруссии обменялись поздравлениями по случаю Дня единения народов двух стран. Российский лидер Владимир Путин отметил, что Москва и Минск добились многого для развития связей Союзного государства. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что наработанный за четверть века опыт позволяет странам эффективно реагировать на угрозы и вызовы.