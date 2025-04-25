Метро Петербурга: последние новости 25 апреля, что случилось на синей ветке

Фото: Александр Гальперин /РИА Новости

Сегодня, 25 апреля, в Санкт-Петербурге было остановлено движение поездов на синей ветке метрополитена от станции «Технологический институт» до «Купчино». Что случилось на линии, когда восстановят движение?

Почему остановлено движение поездов на синей ветке

25 апреля с 15:30 мск наблюдаются ограничения в движении поездов на второй линии метрополитена Санкт-Петербурга. Изначально составы ходили с увеличенным интервалом затем движение было полностью приостановлено.

По данным пресс-службы метрополитена, причиной стала неисправность одного из составов, пассажиров из которого пришлось эвакуировать.

«На Линии 2 в результате технической неисправности состава отсутствует возможность осуществлять самостоятельное движение. На помощь оперативно направлен вспомогательный состав, произведен сцеп. Пассажиры из неисправного состава высажены, поезд направлен в депо, в ближайшее время движение по Линии 2, будет восстановлено в полном объеме», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Пассажиры сломавшегося на синей ветке состава сообщили, что они почти час просидели в вагоне между станциями «Технологический институт» и «Московские ворота», сообщил Telegram-канал Mash на Мойке.

«По громкой связи пассажиры услышали о проблемах с тормозами — состав пока так и стоит на месте, над ним колдуют ремонтники», — уточнил канал.

Представители метрополитена принесли извинения за доставленные неудобства и отметили, что специалисты делают все возможное для скорейшего восстановления обычного графика движения.

Петербуржцев и гостей города попросили по возможности воспользоваться станциями других линий метрополитена или наземным транспортом.

Согласно последним данным от транспортного комитета Петербурга, движение поездов по синей ветке постепенно начинает восстанавливаться.

«Движение поездов по Линии 2 осуществляется в полном объеме, интервал восстанавливается», — отметили представители комитета в 16:40.

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