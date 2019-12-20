https://static.news.ru/photo/02ece8ce-2309-11ea-870a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

2019 год может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Причём не только для России, но и в Северном полушарии в целом. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В этом смысле наиболее показательной является погода на территории европейской территории России, и в частности в столице.

Среднегодовая температура в Москве наверняка станет одной из самых высоких. С большой вероятностью [этот год] на первое место выйдет, — цитирует Вильфанда ТАСС.

Он также напомнил, что 11 месяцев уже стали самыми тёплыми в истории столицы.

Постоянные метеорологические наблюдения ведутся в России с 1879 года.

Ранее, как писал NEWS.ru, Вильфанд предположил, что 2019-й поставит рекорд тепла за 140 лет.