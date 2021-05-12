Метеоролог: зной из Каракумов принесёт аномальную жару в центр России

https://static.news.ru/photo/31eb1314-a8fa-11e9-a208-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Аномальное тепло в центр России с 18-19 мая принесёт зной из пустыни Каракумы. Об этом в интервью ТАСС рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, температура в дневные часы будет доходить до 30 градусов тепла. не исключил синоптик и температурных рекордов.

По словам Тишковца, на следующей неделе «включится» антициклон и «усилится юго-восточная тяга».

Весь тот среднеазиатский зной Каракумских пустынь попрет к нам. <...> Мы окажемся в зоне аномального тепла, когда температура воздуха ночью будет 13-18, а днем — 25-30 градусов тепла. Это произойдет где-то к 18-19 мая, — сообщил синоптик.

Такая температура на 7-12 градусов выше климатической нормы, которая составляет для второй декады мая 18 градусов тепла.

Тишковец не исключает, что с наступлением аномальной жары в столице будет побит температурный рекорд 124-летней давности.

Есть шанс, что будет побит рекорд 1897 года для 18 мая по теплу. Жара будет только усиливаться. К выходным выйдем на 20-25 градусов, в понедельник уже будет 23-28 градусов, а вторник, среда — 25-30 градусов тепла. Конечно, для мая это очень много, — подчеркнул синоптик.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова пообещала москвичам в пятницу, 14 мая, сильные дожди. Она также рассказала о погоде на выходные.